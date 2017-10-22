В Приморье за сутки потушили около 600 гектаров природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Огнеборцы потушили 5 природных пожаров на площади в 600 гектаров в Приморье, сообщает администрация края.

Накануне в регионе горело 13 пожаров на площади более 2 тысяч гектаров.

"По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Кавалеровском, Тернейском и Михайловском районах на площади около 600 гектаров, тушение остальных пожаров продолжают почти 150 человек, задействовано 23 единицы техники. Ещё восемь пожаров, пять из которых локализовано на площади более 1,6 тысячи гектаров, продолжают тушить в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе", – говорится в сообщении.

За сутки новых очагов в лесном фонде не возникло. Все пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, к их тушению привлечено около 50 парашютистов-десантников лесоохраны, также в этих районах работает тяжелая техника.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. С 12 октября на всей территории края введен особый противопожарный режим.