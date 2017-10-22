В Приамурье катавшиеся на родительской машине подростки попали в ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт — РИА Новости. Полиция Приамурья устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором различные травмы получили 8 несовершеннолетних, предварительно установлено, что подростки катались на родительском минивэне, сообщает УМВД по Амурской области в воскресенье.

ДТП произошло в субботу на автодороге Благовещенск-Свободный. Установлено, что житель поселка Белогорье, 2002 года рождения, управляя минивэном, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание и наезд на дерево.

В результате травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажиры автомобиля: несовершеннолетние, 2001 – 2004 годов рождения. Автомобиль принадлежит жителю поселка. По предварительной информации, ключи от машины подростку передал несовершеннолетней сын владельца минивэна",- сообщает УМВД по региону.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.