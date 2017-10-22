Под Ярославлем автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Автобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области вечером в субботу, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД. Источник в силовых структурах регионах уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".
Она уточнила, что в автобусе находились 28 человек. "Среди них 21 ребенок. В результате ДТП никто не пострадал, водителю Hyundai оказана медицинская помощь на месте", — сказала представитель ведомства.
По ее словам, дети ехали из Москвы в Ярославль, и после ДТП их развезли по домам на другом автобусе.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".