Под Ярославлем автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Автобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области вечером в субботу, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД. Источник в силовых структурах регионах уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".

"(В субботу) 21 октября в 19.20 мск на 187-м километре федеральной автодороги "Холмогоры" в Ростовском районе автобус Neoplan под управлением мужчины 1976 года рождения совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и затем совершил столкновение с грузовой автомашиной с полуприцепом Hyundai", — рассказала собеседница.

Она уточнила, что в автобусе находились 28 человек. "Среди них 21 ребенок. В результате ДТП никто не пострадал, водителю Hyundai оказана медицинская помощь на месте", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, дети ехали из Москвы в Ярославль, и после ДТП их развезли по домам на другом автобусе.

Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что пассажиры автобуса – юные игроки ярославской хоккейной команды "Локомотив".