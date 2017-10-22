СК подтвердил гибель двух человек при пожаре рядом с МГИМО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверки по факту возгорания в коллекторе на проспекте Вернадского на западе Москвы, в результате которого погибли два человека, сообщила в субботу старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины… По данному факту… организована доследственная проверка…. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и личностей пострадавших", — говорится в сообщении.