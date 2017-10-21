В Нижегородской области столкнулись автомобиль и пассажирский поезд

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Лукояновском районе Нижегородской области, пострадал один человек, сообщил вечером в субботу РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 179-м километре Горьковской железной дороги на регулируемом переезде столкнулись пассажирский поезд N 337 Санкт-Петербург — Самара и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадал водитель легковушки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка в движении поезда составила 1,5 часа. Обстоятельства ЧП выясняются.