В Петербурге сотрудницу союза молодежи поместили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в субботу поместил под домашний арест финансового директора регионального отделения Российского союза молодежи Марину Дементьеву, обвиняемую в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Дементьеву задержали вместе с председателем организации Дмитрием Лядовым по подозрению в причастности к двум эпизодам попытки хищения бюджетных денежных средств. По данным ОПС, следствие ходатайствует об аресте Лядова. Рассмотрение ходатайства суд отложил на 23 октября.

"Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры в виде домашнего ареста так как: у Дементьевой есть действующий заграничный паспорт; родственник в Республике Перу и в ближайшее время у обвиняемой запланирована поездка в страну; не определен в полном объеме круг соучастников, на которых может быть оказано воздействие; может продолжить заниматься преступной деятельностью. Обвиняемая вину не признает. Суд определил срок меры до 30 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Дементьева с 13 по 22 декабря 2016 года, являясь исполняющей обязанности президента Фонда поддержки молодежных инициатив "Северная столица", вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств Санкт-Петербурга, в крупном размере.

По версии следствия, реализуя преступный умысел, не позднее 13 декабря 2016 года Дементьева обеспечила заключение индивидуальным предпринимателем Черновым с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями госконтракта стоимостью 478 тысяч рублей на проведение гражданско-патриотической акции по вручению паспортов 14-летним подросткам в торжественной обстановке. После чего, полагает следствие, Дементьева представила в комитет подложные документы для получения денег, но ее противоправные действия были выявлены сотрудниками комитета.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с отделением Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области о предоставлении субсидии в размере более 545 тысяч рублей в целях возмещения затрат на реализацию проекта "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге". По данным ОПС, Лядов впоследствии представил в комитет подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора и обосновывающие предоставление субсидии. Противоправные действия Лядова были выявлены сотрудниками комитета.

Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры в виде заключения под стражу, так как у Лядова есть действующий заграничный паспорт. Кроме того, в ходе обыска у него был найден авиабилет в Сочи с датой вылета 20 октября 2017 года. По версии следствия, Лядов может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, может уничтожить доказательства, сбор которых не закончен, имеет высокий социальный статус и материальное положение, обширные связи и, соответственно, может вмешиваться в ход расследования. Лядов свою вину не признал, и просил суд отложить рассмотрение ходатайства для предоставления документов, подтверждающих возможность отбывания домашнего ареста на территории СПб.