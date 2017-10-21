На Урале проверяют данные об отказе скорой госпитализировать девушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Проверка информации о том, что в городе Каменск-Уральский бригада скорой помощи отказалась госпитализировать потерявшую сознание девушку, начата в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи. Установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке", — отмечает ведомство.