В Москве проверяют два торговых центра после сообщений о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (255)

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют два торговых центра на севере и западе Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"Поступили сообщения с угрозами взрывов в двух торговых центрах по адресам: Головинское шоссе, дом 5 и улица Ярцевская, дом 19", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время силовики проверяют все помещения торговых центров.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.