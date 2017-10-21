ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Людей эвакуировали из здания администрации Екатеринбурга из-за информации о минировании, сообщил в субботу РИА Новости пресс-секретарь мэрии столицы Среднего Урала Анатолий Карманов.

"Было сообщение о минировании. Эвакуировали находившихся внутри граждан. Силовые органы все проверили. На данный момент люди уже вернулись на места", — сказал Карманов.

Информацию также прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил РИА Новости, что поступившие сообщения касались "ряда объектов", расположенных на территории региона.

"Визит сотрудников полиции, МЧС и других экстренных служб к зданию администрации Екатеринбурга был вызван не праздным любопытством, а исключительно соображениями безопасности в связи с тем, что сегодня в адрес правоохранительных органов Москвы поступило несколько электронных писем, содержание которых не позволяло их проигнорировать. Оно носило криминальный характер. Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, органы внутренних дел приступили к комплексу необходимых мер реагирования. Тщательной проверке подвергнуты служебные помещения и прилегающая территория", — сказал Горелых агентству, добавив, что сейчас сотрудники МВД и ФСБ также выясняют, кто отправил упомянутые письма, и пообещав позже сообщить об итогах проверок.

Он добавил, что недавно в Екатеринбурге аналогичный инцидент произошел с гостиницей Hilton, но полицейские и работники УФСБ за несколько часов вычислили анонима, который оказался ранее уволенным из названного отеля местным жителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. По словам Горелых, "мужчина был недоволен тем, как с ним распрощались, и решил напомнить о себе таким образом". По факту было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".