В Москве мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке метро

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Движение поездов восстановлено на "серой" ветке метро после падения человека на рельсы на станции "Аннино", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В 12.25 пострадавший извлечен, движение восстановлено", — сказал собеседник агентства.

Как отмечается в аккаунте метрополитена в Twitter, на Серпуховско-Тимирязевской ветке "были кратковременно увеличены интервалы на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром".

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, в 12.05 на станции "Аннино" произошел "инцидент с пассажиром", в ходе которого мужчина упал на рельсы в момент, когда на станцию прибывал электропоезд.

"Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки", — сказал он.

Этим мужчиной оказался 39-летний уроженец Узбекистана, сейчас он направлен в больницу для оказания помощи. "Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно, инцидент не сказался на движении поездов на линии. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", — добавил Мышляев.