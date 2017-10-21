Виноваты медики: следователи назвали две основные версии смерти Марьянова

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следователи назвали две основные причины смерти известного актера Дмитрия Марьянова.

Как рассказали в ГСУСК по Московской области, несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурируют как основные версии смерти актера.

На данный момент следствие работает над установлением всех обстоятельств произошедшего. Так, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята документация, связанная с вызовом скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

Кроме того, в реабилитационной клинике "Феникс", где актер проходил курс терапии незадолго до смерти, провели обыск. Сообщается, что следователи изъяли документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Скорая не приехала

Дмитрий Марьянов скончался на 49-м году жизни. Судебно-медицинской экспертизе предстоит установить точную причину смерти актера.По словам друзей Марьянова, он потерял сознание на даче в Подмосковье. Знакомые актера вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Друзья Марьянова отвезли актера в больницу на частной машине, но врачи оказались бессильны.

В последующем Минздрав Подмосковья провел внутреннюю проверку, однако нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова не было.

Как рассказали РИА Новости пресс-службе ведомства, диспетчера скорой помощи, принявшую вызов от друзей актера, уволили.

Лечение в частной клинике

Агент актера Алевтина Кунгурова в интервью агентству городских новостей "Москва" сообщила, что Марьянов незадолго до кончины проходил курс терапии в частной клинике "Феникс". Она отметила, что врачи лечили старую травму позвоночника.

Кунгурова также подтвердила, что актеру стало плохо на даче, после чего его повезли в больницу, но своевременно доставить не успели. По ее словам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

"А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", — добавила Кунгурова.

В Росздравнадзоре сообщили РИА Новости, что реабилитационный центр, где лечился Марьянов, не имеет медицинскую лицензию.

"В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности", — заявили в пресс-службе, добавив, что у центра есть лицензия на оказание социальной помощи.

Коллеги соболезнуют

Известные актеры со скорбью вспоминают Дмитрия Марьянова.

Так, Александр Домогаров, который примерно 20 лет назад снялся с Марьяновым в одном сериале "Графиня де Монсоро", заявил, что не просто шокирован новостью о кончине актера, а "просто убит".

В свою очередь актер и режиссер Виктор Мережко, который ранее был госпитализирован с подозрением на ишемический инсульт, выразил сожаление, что скорая помощь не приехала вовремя, и Марьянову не успели оказать помощь.

"Замечательный артист Марьянов, царство ему небесное… Конечно, жалко. Говорят, что сократили очень сильно неотложки в районах и городах. Это недопустимая вещь. Жалко Марьянова. Видите, какая нелепость — просто не приехала вовремя неотложка, не оказали вовремя помощь. Молодой же мужчина, 47 лет. Безобразие, конечно", —сказал Мережко.

Снимавшаяся с Марьяновым в картине Тиграна Кеосаяна "мираж" актриса Алена Хмельницкая и работавший с актером в сериале и других проектах Гоша Куценко также посвятили ему посты в своих Instagram.

Помимо этого, Марьянова вспомнили Максим Виторган, певец Филипп Киркоров, киновед и режиссер Любовь Аркус и другие культурные деятели.

Прощание с актером

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября, когда ему было 48 лет. По предварительной версии, актер умер из-за оторвавшегося тромба, а точная причина станет известна после судмедэкспертизы.

Панихида по Марьянову прошла 18 октября в Доме кино. Проститься с актером пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники: Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие. В общем счете проводить артиста пришли более тысячи человек.

Марьянова похоронили на Химкинском кладбище.

Дмитрий Марьянов стал известным после главной роли в фильме "Выше радуги". Актер снялся в более 80 кинокартинах, включая "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов". Помимо съемок в фильмах, артист выступал в театре "Ленком" и театре имени Моссовета. Также Марьянов активно сотрудничал с "Квартетом И".