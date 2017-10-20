В России заочно арестовали обвиняемого в хакерстве программиста

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский программист Петр Левашов, экстрадицию которого в США одобрила национальная судебная палата Испании, был заочно арестован в России судом после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, говорится в ответе пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ на запрос РИА Новости.
Как следует из ответа пресс-службы Генпрокуратуры РФ, в отношении Левашова в Санкт-Петербурге полиция возбудила в августе уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".
По данным пресс-службы ГП РФ, обвинение по вышеуказанным статьям было заочно предъявлено Левашову 14 августа 2017 года. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении Левашова под стражу. Левашов 15 августа 2017 года был объявлен в международный розыск.