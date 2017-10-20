Под Тамбовом пьяный полицейский на машине сбил ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием, предположительно, нетрезвого сотрудника полиции, который на личном автомобиле сбил девятилетнюю девочку, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Авария произошла вечером в четверг в поселке Сосновка. "По версии следствия … сотрудник полиции, находившийся в отпуске, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на девятилетнюю девочку. Девочка возвращалась со школы, ДТП произошло около ее дома", — говорится в сообщении.

После ДТП полицейский доставил пострадавшую в районную больницу, откуда она сразу была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы и перелом тазобедренной кости, добавили в СК.

"Возбуждено уголовное дело по … статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения") по факту ДТП с участием сотрудника полиции", — отмечает следственное управление.

УМВД по региону сообщило о проведении служебной проверки по факту случившегося. Ведомство уточняет, что сотрудник полиции "в условиях скользкой дороги не справился с управлением".