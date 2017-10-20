Компания, чей автобус попал в ДТП под Владимиром, нарушала режим труда

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Автобус, разбившийся на железнодорожном переезде во Владимирской области, не отвечал требованиям безопасности, а компания-перевозчик, которой он принадлежал, нарушала режим труда и отдыха своих водителей, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

В начале октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"В целом скажу, что компания-перевозчик из Казахстана не очень соблюдает все наши требования с точки зрения технического состояния транспортного средства. Мы посмотрели — с одной стороны, автобусы обеспечены тахографом, в то же время, взять полноценно данные по тому, нарушался или не нарушался режим труда и отдыха водителем компании — возможности такой нет", — отметил Басаргин.

"Безусловно, компания не готова перед нами открыть эти данные. Но то, что режим труда нарушался, мы убедились по другим перевозкам этой компании. Кроме этого, транспортное средство не отвечало требованиям безопасности, что привело к трагедии", — подчеркнул он.