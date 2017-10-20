Полицейский, сбивший девочку в Коломне, будет уволен

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полицейского, на личной машине сбившего ребенка в подмосковной Коломне, уволят из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

В четверг около 15.47 участковый уполномоченный УМВД России по Коломенскому городскому округу, находясь в отпуске и двигаясь на личном автотранспорте в Коломне, наехал на 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу с травмами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемого полицейского задержали, отметили ранее в подмосковном управлении СК.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.