Под Волгоградом предъявили обвинение по делу об убийстве девочки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Наталия Куницкая.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину. Позже на причастность к этому преступлению проверяли 45-летнего родственника подозреваемого, но информация о его причастности не подтвердилась.

"В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснила Куницкая.

В разыскных мероприятиях участвовали свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранители, волонтеры, местные жители и родственники девочки прочесали местность, осмотрели все гаражные боксы и провели поквартирный обход.

Следователи полагают, что 15 сентября подозреваемый смог заманить девочку, поскольку был с ней знаком.