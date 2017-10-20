Под Волгоградом предъявили обвинение по делу об убийстве девочки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Фигуранту дела об убийстве пятилетней девочки в Волгоградской области предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Наталия Куницкая.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение, его статус изменен на обвиняемого", — пояснила Куницкая.
В разыскных мероприятиях участвовали свыше 300 человек, а также беспилотная авиация. Правоохранители, волонтеры, местные жители и родственники девочки прочесали местность, осмотрели все гаражные боксы и провели поквартирный обход.
Следователи полагают, что 15 сентября подозреваемый смог заманить девочку, поскольку был с ней знаком.