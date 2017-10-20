СК проверяет информацию об исчезновении 11-летнего мальчика под Тверью

ВОРОНЕЖ, 20 окт — РИА Новости. Доследственная проверка по информации об исчезновении 11-летнего мальчика начата в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, из содержания которых следует, что 19 октября 2017 года в 15.00 мск мальчик 2006 года рождения ушел из дома, расположенного в поселке Козлово Конаковского района Тверской области, в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

По информации следствия, до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено, его мобильный телефон выключен. СК начал доследственную проверку.