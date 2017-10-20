В Москве из гимназии эвакуировали около 250 человек после анонимного звонка

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 250 человек эвакуировали из гимназии на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
9.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, в здании гимназии проводится проверка.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.