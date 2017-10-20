В Москве из гимназии эвакуировали около 250 человек после анонимного звонка

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (252)

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 250 человек эвакуировали из гимназии на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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"Эвакуированы 243 человека из гимназии номер 1503 по адресу: ул. Павла Корчагина, дом 18. Ученики и сотрудники гимназии размещены в соседней школе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании гимназии проводится проверка.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.