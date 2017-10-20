Экс-губернатор Юрченко получил три года условно за превышение полномочий

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора

НОВОСИБИРСК, 20 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил к трем годам условного заключения экс-губернатора Василия Юрченко по обвинению в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", и вскоре следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем о превышении полномочий.

Как выяснил суд, Юрченко дал письменное указание директору государственной компании "ГазТрансКом" отменить аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить договор с конкретной компанией. Таким образом, тогдашний глава региона "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий". Ущерб превысил 14 миллионов рублей.

Сам Юрченко в последнем слове назвал дело сфабрикованным. Обвинение, по его мнению, "зиждется на предположениях и домыслах".

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому, чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.