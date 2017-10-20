В Ленобласти против сторонников ИГ* завели дело о вербовке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Дело о вербовке в террористическую деятельность возбудили против сторонника группировки "Исламское государство"* в Ленинградской области, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с материалами дела.
"Свою деятельность подозреваемый осуществлял через мобильные приложения Telegram, WhatsApp и Zello. Вместе с ним в тот же день в Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, завербованный им для выезда в лагерь ИГИЛ* с целью подготовки к осуществлению терактов на территории России", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую деятельность). Задержанным в ближайшее время будет избрана мера пресечения, отметил собеседник.