В Ленобласти против сторонников ИГ* завели дело о вербовке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Дело о вербовке в террористическую деятельность возбудили против сторонника группировки "Исламское государство"* в Ленинградской области, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с материалами дела.

По его данным, законспирированной ячейкой ИГ* руководил гражданин Таджикистана 1984 года рождения. Собеседеник агентства отметил, что правоохранители получили доказательства того, что указанный гражданин занимался вербовкой новых членов группировки, и в четверг его задержали в квартире дома по улице Строителей города Кингисепп.

"Свою деятельность подозреваемый осуществлял через мобильные приложения Telegram, WhatsApp и Zello. Вместе с ним в тот же день в Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, завербованный им для выезда в лагерь ИГИЛ* с целью подготовки к осуществлению терактов на территории России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обыска по месту проживания предполагаемого вербовщика террористов была обнаружена литература, пистолет и восемь патронов к нему, около 50 граммов и шесть свертков, предположительно, гашиша, весы, ноутбук, мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты.

По данным источника, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую деятельность). Задержанным в ближайшее время будет избрана мера пресечения, отметил собеседник.

* Террористическая организация, запрещенная в России.



