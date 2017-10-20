Продюсер, обвиняемая по делу "Гоголь-центра", скрывается в Латвии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Продюсер Екатерина Воронова, которую СК РФ считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова, скрывается в Латвии, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.

По данным следствия, женщина уехала из России в мае, еще до возбуждения уголовного дела, уничтожив часть финансовой документации по делу.

"Воронова покинула территорию России на автобусе, выехав в Латвийскую республику", — огласила судья постановление СК РФ об объявлении Вороновой в международный розыск.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".