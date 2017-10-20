На Урале врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Доследственная проверка начата в Свердловской области из-за того, что, по предварительным данным, в животе местной жительницы после операции осталась часть перчаточного дренажа, сообщает в пятницу региональное управление СК.

По данным ведомства, в середине июня женщину прооперировали в хирургическом отделении Березовской центральной городской больницы. Для оттока жидкости ей был установлен перчаточный дренаж, который сняли 28 июня, через два дня женщину выписали. Позже ей стало хуже, она обратилась в больницу, но в помощи ей отказали, не обнаружив какой-либо патологии.

"Двадцать пятого сентября в области операционного шва женщина заметила инородный предмет, похожий на фрагмент резины, в связи с чем она вновь обратилась в медучреждение, где из операционного шва у нее был извлечен фрагмент перчаточного дренажа… С целью установления всех обстоятельств произошедшего, дачи ситуации объективной правовой оценки следственными органами СК РФ по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка", — сообщает ведомство.

По информации управления, случившееся стало возможным из-за того, что женщине "была первоначально оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, и установленный ей перчаточный дренаж не был извлечен целиком".

Прокуратура Свердловской области также сообщила о проведении своей проверки.