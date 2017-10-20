Житель Зауралья пробил топором машину Росгвардии

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Житель Курганской области получил пулю в ногу от оборонявшегося стража порядка, после того как пробил топором капот служебной машины Росгвардии, сообщила пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в четверг в городе Макушино. Группа вневедомственной охраны подъехала на служебной машине к дому на улице Ленина, получив сообщение о преступлении. Неожиданно из двора выбежал мужчина с топором и пробил капот машины, отмечает пресс-служба.

Ведомство сообщает, что после этого мужчина с топором направился в сторону силовиков. Росгвардейцы потребовали его остановиться, но он на это не отреагировал, поэтому страж порядка выстрелил ему в ногу из табельного оружия, отмечает пресс-служба.

"Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый, находящийся под административным надзором житель города Макушино 1987 года рождения. По факту применения оружия уполномоченными органами проводится проверка. Предварительно применение оружия признано правомерным", — говорится в сообщении.

У нападавшего медики констатировали незначительный вред здоровью. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы, уточняется в сообщении. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.