В Подмосковье произошел прорыв трубы газопровода

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Авария произошла на газопроводе в пятницу утром возле населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района Московской области, высота факела достигает 15-20 метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"ЧП произошло в 06.25. Идет выгорание газа в аварийном участке. По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушений подачи газа потребителям не отмечено", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Красная Пойма на 2024 километре магистрального газопровода, принадлежащего, по предварительным данным, "Газпрому". По словам источника, выгорание газа в аварийном участке будет продолжаться около полутора часов.