На Камчатке медведь забрел на городской рынок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт – РИА Новости. Медведь забрёл на один из рынков города Елизово на Камчатке утром в пятницу, однако поймать его не успели.

Видеозапись с камеры наблюдения на рынке сейчас активно распространяется в социальных сетях. Согласно видео, в калитку рынка, у которой стоит микроавтобус, забежал медведь. Затем в машину сел человек и попытался прогнать хищника.

"Да, действительно, в пятницу в 7 часов утра в елизовскую дежурную часть поступило сообщение о том, что на одном из городских рынков находится медведь. На место в оперативном порядке выехали полицейские и охотоведы", — сообщил РИА Новости представитель краевого управления МВД.

По его словам, оперативным службам обнаружить хищника не удалось.

"Судя по видеозаписи, это был обычный бурый медведь среднего размера. Сложно сказать, что заставило его прийти на рынок. Вероятно, хищник находился возле дороги, его испугала проезжающая машина, и он забежал в открытую калитку рынка", — сказал начальник отдела госохотнадзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимир Гордиенко.

На Камчатке медведи выходят к людям регулярно, зачастую в поисках пищи. В этом году было зафиксировано несколько подобных случаев в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. В 2017 году на Камчатке было отстрелено более 20 медведей, представлявших угрозу для человека.