В самом западном городе России восстановили электроснабжение

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Электроснабжение в обесточенном из-за аварии калининградском городе Балтийск с населением около 39 тысяч человек восстановлено, сообщила РИА Новости представитель электросетевой компании "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети") Анастасия Вольнова.
"Потребители получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы "Янтарьэнерго" в 04.44 по местному времени (05.44 мск) подано напряжение на подстанции", — сказала Вольнова.
Электроснабжение социально значимых объектов в Балтийске было восстановлено еще раньше, их подключили к резервным источникам питания. Все стратегические объекты Балтийска были запитаны от резервных источников Минобороны. Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщал ранее, что держит ситуацию с отключением под контролем. Данные о ремонте подстанции появятся после оценки масштаба урона.