В самом западном городе России восстановили электроснабжение

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Электроснабжение в обесточенном из-за аварии калининградском городе Балтийск с населением около 39 тысяч человек восстановлено, сообщила РИА Новости представитель электросетевой компании "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети") Анастасия Вольнова.

В четверг в 18.38 (19.38 мск) на подстанции Балтийска, которая обслуживается АО "Оборонэнерго", произошло технологическое нарушение. По информации МЧС, причиной ЧП стала неисправность электрооборудования на подстанции, короткое замыкание в электрощитовой. Из-за возникшего там пожара без электричества остался весь город. Возгорание на площади шесть квадратных метров было своевременно ликвидировано.

"Потребители получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы "Янтарьэнерго" в 04.44 по местному времени (05.44 мск) подано напряжение на подстанции", — сказала Вольнова.

По распоряжению гендиректора "Россетей" Павла Ливинского, необходимый для аварийно-восстановительных работ на объектах "Оборонэнерго" аварийный запас направлен в город. В Балтийск были направлены резервные источники питания "Янтарьэнерго" общей мощностью 2 мегаватта. В работах на подстанции и подключении дизель-генераторов были задействованы почти 100 человек персонала сетевой компании.

Электроснабжение социально значимых объектов в Балтийске было восстановлено еще раньше, их подключили к резервным источникам питания. Все стратегические объекты Балтийска были запитаны от резервных источников Минобороны. Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщал ранее, что держит ситуацию с отключением под контролем. Данные о ремонте подстанции появятся после оценки масштаба урона.