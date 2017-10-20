В Якутии на шесть лет за продажу наркотиков осудили жителя Иркутска

ХАБАРОВСК, 20 окт — РИА Новости. Якутский городской суд приговорил жителя Иркутской области к шести годам колонии строгого режима за распространение синтетических наркотиков в Якутии, у него было изъято более 4 тысяч доз препарата, сообщает УФСБ по Якутии.

По информации ведомства, мужчину задержали в Якутске в феврале по подозрению в организации канала поставки наркотиков из Иркутской области. В арендуемой им квартире было обнаружено и изъято более двух килограммов синтетических наркотиков "Скорость", что соответствует 4 тысячам доз.

Стоимость партии превысила пять миллионов рублей. Осужденный расфасовывал наркотики и сбывал их путем закладки в "тайниках". В день он делал до 20 закладок.

"Якутским городским судом уроженец Иркутской области за незаконный оборот наркотических средств приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Как уточняет УФСБ, наркотик "Скорость" (Speed) относится к амфетаминам, оказывает сильнейшее воздействие на психику, быстро вызывает устойчивую зависимость.