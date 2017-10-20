В Екатеринбурге потушили пожары на складе и в бараке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пожарные минувшей ночью ликвидировали два крупных возгорания в Екатеринбурге – на складе и в двухэтажном бараке, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 19 октября в столице Среднего Урала на улице Дагестанской вспыхнул двухэтажный двухподъездный дом, пожар охватил 600 квадратных метров.

"Около десяти часов вечера поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном доме барачного типа на улице Дагестанской. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (через семь минут) здание было полностью объято огнем, произошло обрушение перекрытий и кровли здания. Для локализации огня пожарным потребовалось чуть более часа. Принятые пожарными меры по тушению пожара позволили отстоять от огня соседний двухэтажный жилой дом", — отмечает ведомство, подчеркивая, что в тушении огня участвовали 55 специалистов и 15 единиц техники.

По информации областного ГУ МЧС, второй крупный пожар произошел примерно в то же время на улице Минометчиков, где загорелся склад. В тушении участвовали 40 человек и 11 спецмашин.

"Пожар на складе на улице Минометчиков потушен. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные складские помещения. В результате пожара пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели", — информирует управление.