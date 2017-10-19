Город Балтийск в Калининградской области остался без света

КАЛИНИНГРАД, 19 окт — РИА Новости. Город Балтийск с населением более 30 тысяч человек в Калининградской области остался без света из-за технологического нарушения на электроподстанции, которую обслуживает АО "Оборонэнерго", сообщила РИА Новости представитель электросетевой компании "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.

"В 18.38 (19.35 мск) на подстанции Балтийск произошло технологическое нарушение, подстанция обслуживается "Оборонэнерго", мы в свою очередь готовы оказать коллегам всяческое содействие в восстановлении энергоснабжения при необходимости", — сказала Вольнова.

Она добавила, что причины сбоя в работе станции в настоящее время выясняются.

В пресс-службе Балтийского флота РИА Новости сообщили, что эта ситуация не повлияла на боеготовность сил и войск Балтийского флота, все объекта флота, находящиеся в городе Балтийске, были подключены к автономным источникам питания.