В Ингушетии напали на пост ДПС, ранены двое полицейских

НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Двое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии, нападавший уничтожен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В четверг вечером сотрудники полиции на посту ДПС у селения Яндаре попытались остановить автомобиль, однако водитель не подчинился требованию и сбил одного из полицейских", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого водитель, вооруженный ножом, напал на другого сотрудника полиции. "Полицейский получил ранения и вынужден был применить табельное оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован", — добавил источник.

Личность нападавшего устанавливается, пострадавшим полицейским оказывается необходимая медицинская помощь.