Эксперт: рекордный иск по катастрофе над Синаем призван создать прецедент

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Коллективный иск родственников жертв катастрофы над Синайским полуостровом в Египте к страховщикам и авиакомпании призван создать прецедент в российской судебной практике, чтобы в дальнейшем в подобных ситуациях потерпевшие могли рассчитывать на более весомые компенсации.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил адвокат, старший преподаватель Юридического института РУДН, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Иск более чем на 93 миллиарда рублей подан к страховым компаниям "Ингосстрах" и Allianz, туркомпании Brisco, "Когалымавиа" и еще одной компании. Ранее адвокат Анатолий Кучерена констатировал, что родственники жертв катастрофы получили "мизерные гроши".

По словам Кучерены, "в нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе".

Решение создаст прецедент

"Исковое заявление скорее направлено не на финансовое удовлетворение истцов, а на создание в Российской Федерации новой судебной практики, в соответствии с которой в будущем родственники погибших в результате катастроф будут получать более солидные компенсации, нежели чем сейчас", — сказал Носков.

По его словам, перспективы судебного процесса оценить сложно, не зная содержание поданных в суд материалов, но несомненно одно – процесс будет определяющим для судебной практики в этой сфере, в связи с этим долгим и, скорее всего, будет проходить не в одной инстанции.

Любое решение суда, по прогнозу Носкова, будет обжаловано одной из сторон, и вполне вероятно, что точку в этом деле будет ставить Верховный суд РФ.

"Та судебная практика, которая будет сформирована в результате рассмотрения настоящего дела, может в будущем, к сожалению, коснуться каждого", — заключил адвокат.

Отклоненный иск

Ранее одна из потерпевших в результате катастрофы над Синаем, мать погибшей девушки, пыталась отсудить у "ВТБ Страхование" (где был застрахован тот или иной пассажир, зависело от его турфирмы) 105 тысяч долларов компенсации, но получила отказ последовательно в Басманном и Московском городском судах.

Суды согласились с мнением, что страховой случай не наступил, поскольку женщина не выполнила ряд формальных требований: не подтвердила, что является наследником, не представила подтверждение ущерба и так далее.

При этом компания "Ингосстрах" ранее сообщила, что уже завершила выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синаем. Как заявляли в пресс-службе страховщика, родственникам погибших получили 429,8 миллиона рублей. Пассажиры А321 были застрахованы в "Ингосстрахе" на сумму чуть более 2 миллионов рублей каждый.

Крупнейшая катастрофа

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Расследование продолжается до сих пор, ФСБ ранее квалифицировала случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.