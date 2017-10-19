Зама главного финансиста ФСИН Алексееву арестовали по делу о коррупции

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению следствия, Алексеева, находясь на свободе, может скрыться и угрожать свидетелям по делу. Прокурор, однако, выступил против заключения под стражу: по его словам, достаточно будет поместить чиновницу под домашний арест.

Сама обвиняемая заявила, что завтра же подаст в отставку, и попросила о домашнем аресте. Ее адвокат Елена Рюмина заявила, что Алексеева дала следствию "развернутые показания по всем заданным вопросам".

Следователь, в свою очередь, отрицает помощь Алексеевой в расследовании. По его словам, вину она не признала, а ее показания "не подтверждаются собранными материалами дела".

Срок следствия продлен до 4 декабря.

Алексеева была задержана в среду. Следствие считает ее пособником замдиректора ведомства Олега Коршунова, который, по мнению СК РФ, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам.

Ущерб, по оценке следствия, превысил 160 миллионов рублей.