В Забайкалье снимут арест со счета пенсионера, просившего купить гроб

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Судебные приставы обещают вернуть половину денег и снять арест со счета пенсионера из Забайкальского края Анатолия Вертипрахова, который попросил президента Путина купить ему гроб после того, как в счет долга за коммунальные платежи у него сняли сумму размером с пенсию.
В краевом управлении Федеральной службы судебных приставов РИА Новости сообщили, что в отделе Оловяннинского района действительно находятся исполнительные производства о взыскании с Анатолия Вертипрахова и его супруги Людмилой Вертипраховой задолженности по коммунальным услугам в размере чуть более 9 тысяч рублей. Средства были взысканы с банковского счета 11 октября, однако информации о том, что это пенсия по старости, у приставов не было, отметили в управлении.
По данным УФССП, сам Вертипрахов устно сообщил об этом приставам спустя неделю.
В администрации края РИА Новости сообщили, что районные власти знают о сложившейся ситуации. "Не все в изложенном материале подтверждается. Анатолий Николаевич Вертипрахов является злостным неплательщиком. Тем не менее ситуацию держу на контроле", — цитирует пресс-служба губернатора главу администрации Оловяннинского района Андрея Антошкина.