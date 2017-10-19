В Забайкалье снимут арест со счета пенсионера, просившего купить гроб

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Судебные приставы обещают вернуть половину денег и снять арест со счета пенсионера из Забайкальского края Анатолия Вертипрахова, который попросил президента Путина купить ему гроб после того, как в счет долга за коммунальные платежи у него сняли сумму размером с пенсию.

В среду в региональных СМИ появилась информация о пенсионере, написавшем Путину просьбу дать распоряжение губернатору, главе района и главе сельского поселения Яснинское вырыть ему могилу и купить гроб, поскольку после снятия денег ему не на что жить.

В краевом управлении Федеральной службы судебных приставов РИА Новости сообщили, что в отделе Оловяннинского района действительно находятся исполнительные производства о взыскании с Анатолия Вертипрахова и его супруги Людмилой Вертипраховой задолженности по коммунальным услугам в размере чуть более 9 тысяч рублей. Средства были взысканы с банковского счета 11 октября, однако информации о том, что это пенсия по старости, у приставов не было, отметили в управлении.

По данным УФССП, сам Вертипрахов устно сообщил об этом приставам спустя неделю.

"В связи с подтверждением факта обращения взыскания на пенсию принято решение о снятии ареста со счета должника и возврате ему денежных средств, являющихся пенсией, в размере 50%. Денежные средства в размере 50% будут перечислены в счет погашения долга взыскателю. Кроме того, для погашения оставшейся суммы долга судебным приставом-исполнителем будет обращено взыскание на пенсию должника в размере 50%", — сообщили РИА Новости в правительстве края со ссылкой на УФССП региона.

В администрации края РИА Новости сообщили, что районные власти знают о сложившейся ситуации. "Не все в изложенном материале подтверждается. Анатолий Николаевич Вертипрахов является злостным неплательщиком. Тем не менее ситуацию держу на контроле", — цитирует пресс-служба губернатора главу администрации Оловяннинского района Андрея Антошкина.