Заместитель главного финансиста ФСИН Алексеева не признала вину в растрате

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева не признает вину по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о ее аресте.
Следователь просил провести заседание в закрытом от прессы и слушателей режиме, поскольку, по его словам, оглашение данных может сказаться на безопасности фигурантов и свидетелей, а также "негативно повлиять на ход расследования".
Сама обвиняемая также просила закрыть заседание от посторонних, так как, по ее словам, речь на процессе может идти о секретных данных по гособоронзаказу.
Однако судья Артур Карпов решил рассмотреть ходатайство следствия об аресте публично.
Ущерб, по оценке следствия, превышает 160 миллионов рублей.