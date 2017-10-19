Заместитель главного финансиста ФСИН Алексеева не признала вину в растрате

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева не признает вину по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решает вопрос о ее аресте.

"Алексеева свою вину в инкриминируемом преступлении не признала. Однако ее вина подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами", — сказал следователь в суде.

Следователь просил провести заседание в закрытом от прессы и слушателей режиме, поскольку, по его словам, оглашение данных может сказаться на безопасности фигурантов и свидетелей, а также "негативно повлиять на ход расследования".

Сама обвиняемая также просила закрыть заседание от посторонних, так как, по ее словам, речь на процессе может идти о секретных данных по гособоронзаказу.

Однако судья Артур Карпов решил рассмотреть ходатайство следствия об аресте публично.

Ключевой фигурант этого дела — замдиректора ведомства Олег Коршунов. Алексеева, по мнению следствия, выступила его соучастницей. СК РФ отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам.

Ущерб, по оценке следствия, превышает 160 миллионов рублей.