Более 20 детей могли пострадать от "гинеколога" из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Следователи устанавливают детей и подростков из разных регионов РФ, которые могли пострадать от развратных и сексуальных действий жителя Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по краю Ольга Дегидь.
"При этом с целью дачи рекомендаций или советов просил несовершеннолетних выслать ему фотографии своих обнаженных половых органов или груди, а также сам направлял им фотографии обнаженных женских и мужских половых органов, а также вел с ними переписку на сексуальные темы, нарушая тем самым их нормальное сексуальное развитие", — сказала Дегидь.
По данным СК, пострадавшие в возрасте от 11 до 16 лет, проживают в различных регионах России: Уфе, Иркутске, Московской области, Саратове, Сывтывкаре, Амурской области, Оренбурге, Тольяти, в Самарской области, в Хабаровском крае, Владимирской области и в ЯНАО.