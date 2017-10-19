Более 20 детей могли пострадать от "гинеколога" из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Следователи устанавливают детей и подростков из разных регионов РФ, которые могли пострадать от развратных и сексуальных действий жителя Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по краю Ольга Дегидь.

По версии следствия, 23-летний житель Красноярска с апреля 2016 года по февраль 2017 года через интернет, представляясь врачом-гинекологом или врачом-маммологом, вел переписку с несовершеннолетними пользователями в социальной сети ВКонтакте.

"При этом с целью дачи рекомендаций или советов просил несовершеннолетних выслать ему фотографии своих обнаженных половых органов или груди, а также сам направлял им фотографии обнаженных женских и мужских половых органов, а также вел с ними переписку на сексуальные темы, нарушая тем самым их нормальное сексуальное развитие", — сказала Дегидь.

По ее словам, уже известно о 13 пострадавших, "но их число может быть увеличено от пяти до десяти человек". Подозреваемый, обучаясь на историческом факультете одного из вузов, уже был осужден к обязательным работам за развратные действия по 135 статье УК РФ, добавила собеседница агентства.

По данным СК, пострадавшие в возрасте от 11 до 16 лет, проживают в различных регионах России: Уфе, Иркутске, Московской области, Саратове, Сывтывкаре, Амурской области, Оренбурге, Тольяти, в Самарской области, в Хабаровском крае, Владимирской области и в ЯНАО.