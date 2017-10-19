В Москве задержали отца "таксиста-клофелинщика" за аналогичное преступление

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полиция задержала в Москве нелегального таксиста-"бомбилу", подозреваемого в том, что он опоил своего пассажира и украл у него мобильный телефон, сообщил в четверг журналистам врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный приходится отцом недавно задержанному "таксисту-клофелинщику", по данным следствия, насмерть отравившему как минимум одного своего пассажира. Таким образом, у отца и сына была своеобразная "династия" (если данные следствия найдут подтверждение в суде).

В случае с отцом ситуация развивалась так. Потерпевший рассказал, что сел в машину к незнакомому человеку; во время поездки ему захотелось пить, и водитель предложил ему воды.

После нескольких глотков мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Очнувшись дома, потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона за 35 тысяч рублей.

"Оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии, им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов", — приводятся слова Титова на сайте ГУМВД.

Возбуждено дело о краже, следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Что касается его сына, то он, как сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы, заключен под стражу на 1,5 месяца. Мужчина полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.