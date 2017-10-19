СК переквалифицировал дело о взрыве газа в десятиэтажном доме в Рязани

ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Следствие переквалифицировало уголовное дело о взрыве газа в десятиэтажном доме в Рязани, где погибли семь человек, на статью о причинении смерти по неосторожности, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.

Взрыв бытового газа произошел 23 октября 2016 года на верхних этажах десятиэтажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых, погибли семь человек. Правительство региона сообщало о 16 пострадавших, четверо из них были госпитализированы.

По факту взрыва следствие возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. По информации СК, ЧП произошло в результате действий жителя квартиры, где произошел взрыв газа. На месте происшествия были обнаружены фрагменты газового оборудования, которые находились в квартире, ставшей эпицентром взрыва.

"Подтвердилась первоначальная версия о неосторожном обращении с бытовым газом одного из жителей дома, что привело к образованию газовоздушной смеси, ее воспламенению и наступившим последствиям", — говорится в сообщении.

После проведенных экспертиз выяснилось, что был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком, и газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение, пояснили в СК.

"В результате его действия квалифицированы по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — констатирует следствие. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, сейчас устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, после чего будет принято окончательное решение по уголовному делу.