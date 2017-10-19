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Происшествия

СК переквалифицировал дело о взрыве газа в десятиэтажном доме в Рязани

Сюжет:
Взрыв газа в жилом доме в Рязани (101)
13:0019.10.2017
0240
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Рязани. Архивное фотоВзрыв газа в жилом доме в Рязани. Архивное фото
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Следствие переквалифицировало уголовное дело о взрыве газа в десятиэтажном доме в Рязани, где погибли семь человек, на статью о причинении смерти по неосторожности, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Случаи обрушения жилых домов в России вследствие взрывов бытового газа
Взрыв бытового газа произошел 23 октября 2016 года на верхних этажах десятиэтажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых, погибли семь человек. Правительство региона сообщало о 16 пострадавших, четверо из них были госпитализированы.

По факту взрыва следствие возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. По информации СК, ЧП произошло в результате действий жителя квартиры, где произошел взрыв газа. На месте происшествия были обнаружены фрагменты газового оборудования, которые находились в квартире, ставшей эпицентром взрыва.

"Подтвердилась первоначальная версия о неосторожном обращении с бытовым газом одного из жителей дома, что привело к образованию газовоздушной смеси, ее воспламенению и наступившим последствиям", — говорится в сообщении.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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После проведенных экспертиз выяснилось, что был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком, и газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение, пояснили в СК.

"В результате его действия квалифицированы по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — констатирует следствие. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, сейчас устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, после чего будет принято окончательное решение по уголовному делу.

Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкРано утром в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани взорвался газ. Было разрушено семь квартир, повреждены перекрытия между 9 и 10 этажами, частично обрушились внешние стены.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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Рано утром в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани взорвался газ. Было разрушено семь квартир, повреждены перекрытия между 9 и 10 этажами, частично обрушились внешние стены.
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкК врачам обратились 16 человек, пятеро из них остаются в больницах.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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К врачам обратились 16 человек, пятеро из них остаются в больницах.
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкЖильцов аварийного дома расселили по гостиницам.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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Жильцов аварийного дома расселили по гостиницам.
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкСледователи и спасатели считают приоритетной версией взрыва утечку бытового газа.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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Следователи и спасатели считают приоритетной версией взрыва утечку бытового газа.
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкУ жильцов дома возникали проблемы с управляющей компанией "Техрембытсервис", которая задержала отопительный сезон. Из-за этого люди могли спасаться от холода обогревателями и газовыми котлами.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
Перейти в фотобанк
У жильцов дома возникали проблемы с управляющей компанией "Техрембытсервис", которая задержала отопительный сезон. Из-за этого люди могли спасаться от холода обогревателями и газовыми котлами.
© Пресс-служба МЧС по Рязанской областиПерейти в фотобанкЖители пострадавших квартир уже в воскресенье получат финансовую помощь, пообещали региональные власти.Взрыв газа в жилом доме в Рязани
© Пресс-служба МЧС по Рязанской области
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Жители пострадавших квартир уже в воскресенье получат финансовую помощь, пообещали региональные власти.
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