Заместителя главного финансиста ФСИН Алексееву обвинили в крупной растрате

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет попросил арестовать заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву по делу о растрате свыше 160 миллионов рублей, ей предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ключевой фигурант этого дела — замдиректора ведомства Олег Коршунов. Алексеева, по мнению следствия, выступила его соучастницей.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступила в суд", — сказала Царева.

По ее словам, Алексеевой предъявлено обвинение в соучастии в особо крупном хищении, чиновнице грозит длительный срок заключения.

Замглавы ФСИН обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК РФ отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам.

Ущерб, по оценке следствия, превышает 160 миллионов рублей.