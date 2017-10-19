В Москве грабители в балаклавах отобрали у двух граждан Китая $700 тысяч

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Четверо налетчиков в балаклавах напали на двух граждан Китая и жителя Подмосковья на юго-востоке Москвы и отобрали две сумки с 700 тысячами долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в среду днём.

"В полицию поступило заявление от граждан. Выяснилось, что около 13.30 в районе Марьино четверо неизвестных в балаклавах брызнули из газового баллончика в сторону двух граждан Китая и одного жителя Подмосковья, последнего ещё ударили по голове. Затем налетчики забрали две сумки, принадлежащие гражданину Китая, и скрылись", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в сумке находились 700 тысяч долларов, в полиции материальный ущерб оценён в 40,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, житель Подмосковья после нападения госпитализирован.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи 700 тысяч долларов у безработного гражданина, отметив, что налетчики скрылись на автомобиле. Ведётся розыск подозреваемых, сообщили в главке.