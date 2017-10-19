Под Владимиром завели дело после гибели ребенка, засыпанного песком

ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели семилетнего мальчика во Владимирской области, на которого обрушился метровый слой песка, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Минина.

Трагедия произошла 16 сентября в Муромском районе в селе Загряжское, куда мама ребенка отправила его со своей младшей сестрой, а сама ушла на работу. По данным следствия, в течение дня во дворе дома велись хозяйственные работы. Ребенок постоянно находился в поле зрения взрослых, бегал по участку, играл, в том числе — около песка, завезенного для строительства. Около 18.10 мск семья стала собираться домой, но мальчика не было видно. Тело ребенка нашли в песчаной насыпи.

По данным следствия, мальчик вырыл подкоп в горе песка и залез в него. Песчаная насыпь высотой более метра обрушилась и завалила ребенка. Смерть малыша наступила в результате асфиксии.

"По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности", — сообщила Минина.

Как отметила Минина, причиной возбуждения дела стал тот факт, что малыш остался без присмотра. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.