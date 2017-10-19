Под Владимиром завели дело после гибели ребенка, засыпанного песком

ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели семилетнего мальчика во Владимирской области, на которого обрушился метровый слой песка, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Минина.
По данным следствия, мальчик вырыл подкоп в горе песка и залез в него. Песчаная насыпь высотой более метра обрушилась и завалила ребенка. Смерть малыша наступила в результате асфиксии.
"По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности", — сообщила Минина.
Как отметила Минина, причиной возбуждения дела стал тот факт, что малыш остался без присмотра. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.