Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте подали коллективный иск более чем на 93 миллиарда рублей к страховщикам и авиакомпании, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"В суд поступил иск от потерпевших к страховым компаниям "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туркомпании Brisco, авиакомпании "Когалымавиа" и компании "ЭирКап"", — сказала она.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Расследование продолжается до сих пор, ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.