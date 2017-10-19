В Приморье подросток-рэпер убил пристававшего к нему "продюсера"

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Несовершеннолетний убил ножом мужчину в Приморье, когда тот пытался приставать к нему, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По данными СМИ, убитый представился продюсером, который ищет таланты, поэтому пригласил на встречу подростка-рэпера.

"По версии следствия, 18 октября 2017 года 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Возле моря на острове Русский в городе Владивостоке в салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт, и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего и убил", — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины. Подозреваемый задержан, проведен осмотр места происшествия, изъяты значимые для расследования дела предметы. Следователи назначили судебные экспертизы, добавили в ведомстве.