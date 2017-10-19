Пьяная жительница Хакасии убила и расчленила соседку по коммуналке

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Жительница Саяногорска в Хакасии во время ссоры убила пожилую соседку по коммунальной квартире, расчленила тело и вместе с мужем вывезла его из дома, сообщила РИА Новости официальный представитель республиканского управления СК Татьяна Ощепкова.

По ее словам, во вторник в районе 5-го Енисейского переулка Саяногорска было обнаружено расчлененное тело неустановленной женщины. Было возбуждено дело об убийстве. Убитой оказалась 64-летняя местная жительница. По подозрению в убийстве задержана 31-летняя жительница Саяногорска, которая вместе с мужем и ребенком проживала в одной квартире с убитой. Женщины жили в разных комнатах двухкомнатной квартиры, вели раздельное хозяйство, не были родственниками.

"Шестнадцатого октября 2017 года вечером подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшей один удар ножом в область грудной клетки слева. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — сказала Ощепкова.

Она добавила, что "подозреваемая приняла меры к сокрытию следов преступления и расчлененного тела погибшей, которое вывезла совместно с мужем в район 5-го Енисейского переулка города Саяногорска, где оно и было обнаружено".

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.