В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы, он признал вину и рассказал, что убийство произошло из-за конфликта на дороге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Некоторые СМИ сообщили, что погибший — Георгий Акопджанов, который является уроженцем Армении.
"Подозреваемый в преступлении задержан. Во время допроса он признал свою вину и пояснил, что с погибшим у него произошёл дорожный конфликт", — сказала Иванова. По ее словам, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
По информации источника в правоохранительных органах, подозреваемый — пенсионер МВД.