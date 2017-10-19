В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы, он признал вину и рассказал, что убийство произошло из-за конфликта на дороге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как отмечается на сайте СК РФ, утром 16 октября 2017 года вблизи жилых домов по улице Новослободской в городе Москве неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемым в совершении указанного преступления является житель столицы 1977 года рождения, говорится в сообщении.

Некоторые СМИ сообщили, что погибший — Георгий Акопджанов, который является уроженцем Армении.

"Подозреваемый в преступлении задержан. Во время допроса он признал свою вину и пояснил, что с погибшим у него произошёл дорожный конфликт", — сказала Иванова. По ее словам, следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

По информации источника в правоохранительных органах, подозреваемый — пенсионер МВД.