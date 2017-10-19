В Вологодской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом в ночь на четверг на железнодорожной станции "Лоста" в Вологодской области, в результате сошли шесть цистерн, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Как уточняется, столкновение тепловоза с поездом №2787 произошло в 3.54 на железнодорожной станции "Лоста" Северной железной дороги в Вологодском районе.

"В результате столкновения сошло шесть порожних цистерн. Движение пассажирских поездов организовано по свободным путям с интервалом 10 минут. Пострадавших и погибших людей нет", — говорится в сообщении.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщается на сайте Северной железной дороги (СЖД), в результате ЧП груз повреждений не получил, движение не прерывается, задержек пассажирских поездов нет. Отмечается, что на месте работает специальная комиссия СЖД.