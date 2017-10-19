На Дальнем Востоке около 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в поезде

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Около 90 вахтовиков устроили пьяный дебош в пассажирском поезде, полицейские оперативники совместно с бойцами Росгвардии сняли с поезда и привлекли к ответственности более десяти человек, сообщает Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте.

Для сравнения в стандартном плацкартном вагоне 54 места.

"Восемнадцатого октября в дежурную часть Забайкальского линейного управления поступила информация о том, что в пассажирском поезде сообщением Нерюнгри (Якутия) – Новосибирск несколько десятков пассажиров (порядка 90 человек) из числа вахтовиков, следующих от станции Тында, в нетрезвом виде нарушают общественный порядок, игнорируют требования поездной бригады и злоупотребляют спиртными напитками", — говорится в информации.

Для выяснения обстоятельств в поезд сели сотрудники транспортной полиции. Кроме того, руководство Забайкальского линейного управления решило привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии. В результате правонарушители были установлены и привлечены к административной ответственности.

"Десять граждан по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и сопровождены для дальнейшего разбирательства в подразделения транспортной полиции", — говорится в сообщении. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).