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Происшествия

В Приморье нашли массовые нарушения в предупреждении лесных пожаров

05:3019.10.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкПожарный. Архивное фотоПожарный. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Прокуратура в Приморье, где с конца сентября обострилась пожароопасная обстановка в лесах, в ходе проверки исполнения требований закона о защите населения и территорий от пожаров нашла массовые нарушения, сообщает краевое ведомство.

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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В Приморье увеличат силы для тушения лесных пожаров
С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. С 12 октября на всей территории края введен особый противопожарный режим. По данным СибРЦ МЧС, меры региональных и муниципальных властей для борьбы с лесными пожарами явно недостаточны и носят формальный характер. Возникновение новых пожаров свидетельствует о слабой предупредительной работе и отсутствии профилактики среди населения, сообщал РЦ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Приморье
"В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности КГБУ "Приморская авиабаза", Кавалеровского филиала КГКУ "Примлес", администрации Дальнегорского городского округа и МО МВД России "Дальнегорский". Так, с начала октября 2017 года на территории Дальнегорского городского округа зафиксированы 7 лесных пожаров, площадь возгорания которых составляла свыше 550 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, имея в своем распоряжении информацию по обстановке, органы местного самоуправления не ограничили пребывание граждан в лесах, а администрация ГО режим ЧС своевременно не ввела. После вмешательства прокуратуры 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожарная машина. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
В Приморье за сутки потушили 17 лесных пожаров
"Подразделением КГКУ "Приморская авиабаза" не соблюден принцип оперативности, прибытие на место лесного пожара осуществлено значительно позже установленных пределов… На территории округа имели место неоднократные нарушения требований пожарной безопасности в лесах, что влечет административную либо уголовную ответственность виновных лиц. Между тем, сотрудниками МО МВД России "Дальнегорский" с начала текущего года был составлен лишь один протокол", — сообщает прокуратура.

При проверке деятельности Дальнегорского лесничества Кавалеровского филиала КГКУ "Примлес" прокуратура нашла факты бездействия должностных лиц при проверке компаний, ведущих заготовку древесины на лесосеках. По результатам проверок прокурор Дальнегорска внес представления руководителям КГБУ "Приморская авиабаза", Кавалеровский филиала КГКУ "Примлес", начальнику МО МВД "Дальнегорский" с требованиями устранить выявленные нарушения закона. Режим ЧС в районе уже снят.

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