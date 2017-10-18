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Происшествия

Миллиарды "из ниоткуда": квартиры и машины Захарченко продадут на аукционе

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (166)
22:5418.10.2017
(обновлено: 23:05 18.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко. Архивное фотоДмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Квартиры в элитных районах Москвы, дорогие машины и прочее имущество скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко в случае обращения в доход государства, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, сообщил РИА Новости адвокат, старший преподаватель Юридического института РУДН, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Контроль за чиновниками

Врио начальника управления Т антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Носков пояснил, что с 1 января 2013 года вступили в силу изменения в статью 235 "Основания прекращения права собственности" Гражданского кодекса России. Они были внесены федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

"Данным законом были включены пункты 8 и 9 в часть 2 вышеуказанной статьи Гражданского кодекса, которые определяют, что принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме двух случаев", — сказал он.

Адвокат пояснил, что первый случай – когда по предусмотренным законом основаниям по решению суда производится обращение в доход государства имущества, по которому в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены  доказательства его приобретения на законные доходы.

Второй случай – когда производится обращение в доход государства денег, ценностей, другого имущества и доходов от них, по которым не были представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения в соответствии с законодательством о противодействии терроризму.

По словам юриста, "тем самым с момента вступления в законную силу вышеуказанных изменений у государства возникла законная возможность в судебном порядке изъять имущество у лица, которое не смогло обосновать законность и объем своих доходов, которые позволили бы такое имущество себе приобрести".

Непопулярные нормы

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski
Источник: жену полковника Захарченко задержали при попытке улететь на Кипр
Адвокат отметил, что сейчас данные нормы закона не имеют широкого применения — они нашли отражение лишь в немногочисленных судебных актах.

"Так, в марте 2017 года Свердловский областной суд обратил в доход государства земельный участок и дом супруги бывшего начальника отдела транспорта и связи администрации Первоуральска. В основу этого решения лег тот факт, что стоимость данных объектов недвижимости превышала трехгодичный заработок обоих супругов и обосновать, откуда у них взялись денежные средства для приобретения земельного участка с домом, они не смогли", — сказал Носков.

Он добавил, что еще одним примером действия указанных норм закона является удовлетворение 21 февраля этого года иска прокурора Ульяновской области об изъятии квартиры у сотрудника исправительной колонии.

"Ситуация аналогична вышеуказанной, а именно: доход должностного лица за последние три года был многократно ниже стоимости приобретенной недвижимости, доказательств наличия других законных источников дохода также не было представлено. В связи с этим суд принял решение об удовлетворении требований прокурора и изъятии имущества", — отметил Носков.

Он добавил, что есть и другие судебные акты об изъятии имущества у должностных лиц, которые не смогли обосновать законность своего заработка для приобретения тех или иных активов.

"Однако указанные судебные акты могут стать несравнимыми для судебного акта, который может появиться в результате обращения Генеральной прокуратуры России в суд об обращении в доход государства активов, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. Данное имущество представляет собой многочисленные объекты недвижимого и движимого имущества, денежные средства в различных валютах, а также золотой слиток", — подчеркнул адвокат.

Шансы велики

Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
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По словам юриста, с учетом того, что такого рода иски являются продолжением активной политики государства по выявлению и наказанию коррумпированных чиновников, шансы Генпрокуратуры добиться своего очень велики.

"Масло в огонь" еще добавляет высокая должность Дмитрия Захарченко, а также фантастический размер имущества, который подлежит обращению в доход государства. Тенденция к увеличению такого рода заявлений будет высока, так же как и шансы у государства выигрывать такого рода дела", — считает Носков.

По его словам, прошедшим летом президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством от противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

"Согласно данному обзору, с 1 января 2013 года по 1 января 2017 года суды окончили производство по 19 делам, из которых по 12 делам (63%) исковые требования прокурора удовлетворены полностью или частично, по семи делам (37%) в удовлетворении требований отказано", — отмечает адвокат.

Что будет с имуществом коррупционеров?

По словам Носкова, "вызывает интерес не только сам факт наличия такого рода дел, но еще и то, что дальше будет происходить с обращенным в доход государства имуществом".

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"Судебные акты, которые выносятся в таких делах в пользу государства, имеют в себе формулировку, что право собственности, в частности на имущество ответчика, прекращается, и оно обращается в доход государства. Но что стоит за данным словами в реальной жизни?" — задается вопросом Носков.

Он отмечает, что данный вопрос регулируется Положением об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства.

"Пунктом 2 данного положения определено, что имущество, обращенное в собственность государства, подлежит передаче Российскому фонду федерального имущества (его филиалам) для учета, оценки и реализации, переработки (утилизации), уничтожения. Однако из этого правила есть исключения", — подчеркивает адвокат.

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Так, например, движимое имущество, которое представляет культурную ценность, включая движимое имущество религиозного назначения, передается министерству культуры; недвижимое имущество, включая земельные участки, акции, доли в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций — Федеральному агентству по управлению государственным имуществом; денежные средства и иные средства наличного платежа зачисляются в российской валюте на счета, открытые соответствующим территориальным органом Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами", — сообщает он.

Однако, по его словам, имеются и другие исключения.

"Вопрос реализации имущества, обращенного в собственность государства, регулируется Положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Им определено, что продавцом имущества выступает Росимущество (его территориальные органы). Данное агентство уполномочено привлекать юридические и физические лица для организации продажи имущества, обращенного в собственность государства", — отмечает он.

"Исходя из информации на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на настоящий момент количество объектов в реестре составляет более 1 миллиона 900 тысяч. Положение разделяет процесс реализации имущества, стоимость которого составляет 100 тысяч рублей и менее, а также более дорогого имущества", — пояснил Носков.

До 100 тысяч рублей

Носков отмечает, что реализация имущества, оценочная стоимость которого не превышает 100 тысяч рублей, осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку. Порядок реализации такого имущества определен соответствующим приказом Минэкономразвития от 2 августа 2017 года.

"Данным порядком определено, что продавцом имущества выступает Росимущество, а покупателями могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели", — сказал он.

Кроме того, добавляет юрист, порядок содержит перечисление функций продавца, а также требований к информационному сообщению о реализации и ее итогах.

От 100 тысяч рублей и дороже

По словам адвоката, имущество стоимостью более 100 тысяч рублей продается путем проведения аукциона в электронной форме: Росимущество привлекает юридическое лицо, владеющее электронной площадкой и необходимыми программно-аппаратными средствами, а также обеспечивающее проведение такого рода аукционов.

"Пунктом 9(2) положения закреплено, что принять участие в реализации имущества могут российские и иностранные юридические и физические лица, а также лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. Пункт 9(3) определяет весь перечень функций продавца при организации аукциона", — сообщает он.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
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Носков отмечает, что оператор электронной площадки не вправе взимать плату за регистрацию претендентов, а в случае если претендент был ранее зарегистрирован, повторная регистрация не требуется.

Юрист также обращает внимание, что для участия в аукционе претендент должен пройти регистрацию на электронной площадке, а после этого — направить оператору заявку и прилагаемые к ней электронные документы: информацию о претенденте; адрес электронной почты; обязательство о соблюдении требований о проведении аукциона; согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

Носков добавляет, что претендент должен "подать заявку путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с приложением электронных документов".

"Пункт 12 положения определяет, что для участия в реализации имущества претендент вносит задаток на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (его территориального органам) в органах Федерального казначейства", — поясняет юрист.

Он добавляет, что по результатам проведения аукциона победителем будет являться тот участник, который предложит наиболее высокую цену имущества (пункт 23(3) положения).

"Продавец по результатам аукциона в электронной форме подписывает протокол об итогах аукциона, который содержит в себе цену имущества, предложенную победителем. Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества", — добавил Носков.

Также, по его словам, пункт 27 положения определяет срок заключения договора купли-продажи — не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Заключение договора также происходит в электронной форме.

Носков добавляет, что покупатель обязан произвести оплату не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора.

"Процесс изъятия имущества у коррумпированных чиновников станет нормой, и это явно прибавит работы и прокурорам, и судам, и профильным органам, которые занимаются учетом, оценкой и распоряжением имуществом, обращенным в собственность государства", — заключает юрист.

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