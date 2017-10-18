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Происшествия

Эксперта в деле о гибели мальчика в Балашихе могут арестовать на три месяца

Сюжет:
Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (72)
22:1418.10.2017
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© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтактеМесто ДТП в Балашихе. АРхивное фотоМесто ДТП в Балашихе. АРхивное фото
© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтакте

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эксперт, подозреваемый в халатности при проведении экспертизы по делу о гибели мальчика в ДТП под Балашихой (Подмосковье), может получить лишь три месяца ареста независимо от того, умышленно он исказил результаты экспертизы или по неопытности, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

ДТП повлекшее гибель мальчика в Балашихе
© Фото : СК РФ
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"Если эксперт дал заведомо ложное заключение, то он будет подлежать уголовной ответственности по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание всего лишь в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо ареста на срок до 3 месяцев. Если же эксперт будет ссылаться на свою неопытность и следствие не сможет доказать его прямой умысел, то ему может быть предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), которая предусматривает похожее наказание – штраф до 120 тысяч, либо арест на тот же срок", — сказал Синицын.

Умышленно эксперт сделал ошибку в экспертизе или по неосторожности, определят, в том числе, исходя из его квалификации, опыта работы, фактических обстоятельств проведения экспертизы.

Место ДТП в Балашихе
© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтакте
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Как отметил Синицын, если будет доказано, что заключение было заведомо ложным, то в деле может возникнуть неожиданный поворот, так как ответственность тех, кто подкупил или заставил эксперта сделать неправильную экспертизу, существенно строже. "За подкуп или принуждение эксперта к заведомо ложному заключению наступает уголовная ответственность по статье 309 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", — заявил эксперт.

В среду представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что экспертиза по резонансному делу о гибели мальчика в ДТП под Балашихой была проведена ненадлежащим образом: эксперт допустил загрязнение образца крови спиртообразующей микрофлорой, что привело к процессу спиртового брожения.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

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