Суд арестовал главного конструктора системы информационного обеспечения МВД

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора ИСОД (системы информационно-аналитического обеспечения деятельности) МВД Андрея Нечаева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Нечаев является также врио начальника ФКУ "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нечаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — сказала она. Максимальная санкция по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря, мера пресечения избрана сроком до 17 декабря.